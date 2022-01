Retroscena Tuanzebe: il Napoli ha strappato una pista preferenziale per il riscatto a giugno

Il Napoli è al lavoro sugli aspetti burocratici del trasferimento di Axel Tuanzebe. L'edizione odierna del Corriere del Mezzogiorno scrive: "Oltre ai cinquecentomila euro per il prestito secco, il Napoli ha definito anche dei bonus (per esempio in caso di qualificazione alla Champions League) ed è riuscito a sbaragliare la concorrenza. L’ingaggio sarà di circa 900 mila euro, il Napoli ha strappato anche una pista preferenziale anche se non è stato stabilito il diritto di riscatto".