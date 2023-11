Retroscena Tudor: ha declinato l’offerta di ADL solo per un motivo

Marco Giordano, direttore di Tvplay e giornalista di Calciomercato.it, ha svelato il motivo che ha portato Igor Tudor a rifiutare la proposta di De Laurentiis

Marco Giordano, direttore di Tvplay e giornalista di Calciomercato.it, ha svelato il motivo che ha portato Igor Tudor a rifiutare la proposta di De Laurentiis: “Tudor ha declinato l’offerta di De Laurentiis solo per una questione di durata contrattuale. Il presidente è scottato dal biennale fatto a Garcia e non si è voluto assumere un nuovo rischio.

Tudor, dal canto suo, visto anche il calendario che attende il Napoli nelle prossime gare e soprattutto per avere forza nello spogliatoio e non esser considerato “solo” un traghettatore dai calciatori ha preferito declinare la proposta presidenziale. Sia sull’ingaggio sia sullo staff (anche Tudor ha 3 collaboratori) non ci sarebbero state difficoltà. Tudor ha chiarito a De Laurentiis che avrebbe voluto lavorare con una rosa che ritiene di grandissimo valore”.