Retroscena Zaniolo: c'era stato un sondaggio, ma il Napoli è subito uscito di scena

Nicolò Zaniolo potrebbe lasciare la Roma, ma al momento sembrano esserci pochi spiragli con altre squadre. E’ stato sondato dal Leeds e dall’Hoffenheim, che comprensibilmente non lo attraggono. Accetterebbe invece il trasferimento alla Juventus o al Milan. In passato, come scrive il Corriere dello Sport, c’era stato anche un sondaggio del Napoli, subito uscito di scena. Ma siamo solo all’inizio: sarà un’estate di dubbi e (forse) di rimpianti.