Retroscena Zielinski: ha rifiutato anche un club di Premier per aspettare l'Inter

GIOVANILI UFFICIALE - PRIMAVERA, L'AZZURRINO ROSSI SI TRASFERISCE IN SPAGNA: GIOCHERÀ NELLA 4ª SERIE Finisce dopo diciotto mesi ed undici gol la parentesi di Leonardo Rossi (19) con la Primavera del Napoli. Finisce dopo diciotto mesi ed undici gol la parentesi di Leonardo Rossi (19) con la Primavera del Napoli. LE ALTRE DI A UDINESE-MONZA, LE FORMAZIONI UFFICIALI: PEREZ TITOLARE, OUT SAMARDZIC E ZERBIN L'Udinese vuole rialzare la testa. Dopo un punto raccolto nelle ultime quattro gare, i friulani scenderanno in campo contro il Monza, che nell'ultimo turno di campionato ha conquistato il successo contro il Sassuolo. Raffaele Palladino schiera Djuric al centro... L'Udinese vuole rialzare la testa. Dopo un punto raccolto nelle ultime quattro gare, i friulani scenderanno in campo contro il Monza, che nell'ultimo turno di campionato ha conquistato il successo contro il Sassuolo. Raffaele Palladino schiera Djuric al centro...