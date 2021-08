Ribery ancora senza squadra: Lazio e Spezia interessate al francese

Quale futuro per Franck Ribery, liberatosi a parametro zero dalla Fiorentina? Per la Gazzetta dello Sport la permanenza in Italia resta la pista più credibile, con la Lazio di Sarri e lo Spezia che si sono interessate al francese. L'ostacolo ingaggio al momento ha frenato eventuali accelerate, ma entrambi i club restano alla finestra. Su Ribery ci sono anche società francesi e proposte dagli Emirati Arabi, ma la sua volontà sembra quella di restare in Italia.