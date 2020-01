Ricardo Rodriguez, l'agente: "Vuole giocare nel Fenerbahce"

MULTIMEDIA VIDEO - INSIGNE INFIAMMA LA DISCUSSIONE A CANALE8: "SEMPRE ATTACCATO!", MARTINO REPLICA: "PERCHÈ NON CEDE LA FASCIA?" Lorenzo Insigne sempre al centro del dibattito calcistico per le sue prestazione ed un gol che in campionato manca dal 22 settembre. Lorenzo Insigne sempre al centro del dibattito calcistico per le sue prestazione ed un gol che in campionato manca dal 22 settembre.