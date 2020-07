"Riceveremo 5 mln!", spuntano le cifre di Under al Napoli: operazione complessiva da 25mln

Le parole di Goksel Gumusdag, presidente del Basaksehir, vecchia squadra di Under, fanno chiarezza anche sulle cifre eventuali dell'operazione con la Roma. Dato che la percentuale di rivendita è del 20% e dato che il patron turco parla di 5 milioni da ricevere, con un semplice calcolo aritmetico si deduce che l'affare dovrebbe chiudersi sui 25 milioni di euro. Una cifra assolutamente conveniente per un talento che non è ancora esploso. Ovviamente aspettiamo conferme dall'Italia.