Richiesta alta per cedere Verdi: spunta anche la percentuale su futura rivendita

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport La Sampdoria torna in corsa per Simone Verdi, così come il Torino. Secondo quanto scrive l'edizione odierna del Corriere dello Sport, c'è da convincere il Napoli che chiede circa 23-25 milioni più il 30% sulla futura rivendita. Il patron De Laurentiis ha attenuato a turno il pressing sia dei blucerchiati che dei granata.