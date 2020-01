Richiesto da Ancelotti, Rodrigo è vicino al Barça: 58mln per sostituire l'infortunato Suarez

Il Barcellona è pronto a stringere per Rodrigo Moreno, attaccante di proprietà del Valencia che ha già dato l'ok alla trattativa e che adesso aspetta che l'agente Mendes porti a termine l'operazione. In ballo c'è la formula dell'operazione, con i blaugrana che vorrebbero pagare il cartellino a luglio e solo dopo che il calciatore abbia raggiunto alcuni obiettivi personali e di squadra mentre il club di Peter Lim vorrebbe inserire subito l'obbligo di riscatto non vincolato da presenze o simili. Un'operazione da 8 milioni di prestito più 50 milioni di euro di riscatto in estate. A riportarlo è Sport.