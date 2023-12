Ricordate Broja? Piaceva al Napoli per sostituire Osimhen, ora è seguito da una big italiana

Armando Broja piace all'Inter. Lo spiega il portale albanese a2news.com, con i nerazzurri che vorrebbero informarsi sul conto dell'attaccante

Armando Broja piace all'Inter. Lo spiega il portale albanese a2news.com, con i nerazzurri che vorrebbero informarsi sul conto dell'attaccante, anche se la situazione è ovviamente dipendente da un possibile addio di Alexis Sanchez in direzione Arabia Saudita. Sarebbe l'alternativa al centravanti del Porto Mehdi Taremi, anche lui messo nel mirino, sebbene sia più probabile un suo arrivo a giugno quando andrà in scadenza. Per Broja ci sono principalmente due problemi: il primo è la valutazione fatta dal Chelsea, intorno ai 30 milioni di sterline.

Secondariamente, ma non in alternativa, i Blues dovrebbero prima acquistare un altro attaccante prima di lui. Nella lista, per un colpo da circa 80 milioni, negli scorsi mesi si è parlato anche di Victor Osimhen - impossibile arrivare a lui a gennaio, il Napoli lo ha tolto espressamente dal mercato, mentre potrà essere preso a giugno - e di Lois Openda, di proprietà del Lipsia, arrivato solamente pochi mesi fa in Germania. Il ritorno dall'infortunio di Nkunku può però aiutare Broja a forzare un'eventuale uscita.