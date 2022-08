Ricordate Diallo? Accostato al Napoli prima di Kim, è vicino al Lipsia

TuttoNapoli.net

Trasferimento dell'ultim'ora per Abdou Diallo? Il difensore del PSG, accostato in questa sessione di mercato a Milan e Napoli, sarebbe vicino al Lipsia. A scriverlo è L'Equipe, che sottolinea come un segnale possa essere il fatto che l'ex Borussia Dortmund in un primo momento era stato chiamato da Galtier per la trasferta di Tolosa, salvo poi scomparire dalla lista dei convocati.