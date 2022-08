Ricordate Diallo del PSG? Fa sfumare anche la pista Milan: Maldini cambierà obiettivo

La società rossonera non ha trovato terreno fertile nelle convinzioni e nella voglia di vestire la maglia milanista da parte del giocatore.

TuttoNapoli.net

© foto di

Nella corsa del Milan al difensore, non è più da annoverare tra gli obiettivi rossoneri Abdou Diallo del Paris Saint-Germain: la società rossonera non ha trovato terreno fertile nelle convinzioni e nella voglia di vestire la maglia milanista da parte del giocatore. Inoltre la mancata intesa col PSG su formula e costi ha portato il club di Maldini e Massara a dire basta: Diallo non rientra più tra gli obiettivi del Milan. Lo riferisce Tmw