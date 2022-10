Ricordate il terzino Grimaldo? Ci pensa la Juventus per gennaio

Già nel mercato di gennaio, scrive Tuttosport, la Juventus potrebbe muoversi per rinforzare le corsie laterali della rosa di Massimiliano Allegri.

Già nel mercato di gennaio, scrive Tuttosport, la Juventus potrebbe muoversi per rinforzare le corsie laterali della rosa di Massimiliano Allegri. In questo senso è da tenere particolarmente d'occhio il nome di Alejandro Grimaldo, terzino del Benfica che potrebbe essere bloccato in inverno con l'ottica della prossima estate, quando scadrà il suo contratto coi portoghesi.

Un profilo simile, per caratteristiche e situazione contrattuale, è quello di Raphael Guerreiro: portoghese del Borussia Dortmund, la Juventus lo segue da tempo e ci aveva pensato anche in estate, quando però le mancate cessioni di Alex Sandro e Cuadrado ne avevano impedito l'acquisto.