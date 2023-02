Ricordate Januzaj? Flop al Siviglia, l’ex obiettivo azzurro vicino al trasferimento in Turchia

Adnan Januzaj a un passo dal trasferimento in Turchia.

© foto di Insidefoto/Image Sport

Adnan Januzaj a un passo dal trasferimento in Turchia. L'ex stella della Real Sociedad, accostata più volte anche al Napoli, a Siviglia ha trovato pochissimo spazio: 125 minuti giocati in tutte le competizioni, mai nessuna partita disputata dall'inizio e l'ultima gara ormai 'vecchia' di due mesi e mezzo. Il club andaluso nonostante un contratto fino al 2026 l'ha del tutto escluso dal progetto tecnico e Januzaj, per questo motivo, ha deciso di concludere la stagione all'Istanbul Basaksehir. Prestito secco, col club turco che pagherà l'intero ingaggio del classe '95 fino al prossimo 30 giugno.