Ricordate l'ex obiettivo Mavropanos? Non ha superato le visite col West Ham

Il difensore greco non avrebbe superato le visite mediche: sono stati riscontrati alcuni problemi legati a vecchi infortuni

La maledizione del difensore centrale continua a tormentare il West Ham. Dopo il rifiuto di Harry Maguire di trasferirsi a Londra, gli Hammers avevano chiuso l'accordo con lo Stoccarda per la cessione di Konstantinos Mavropanos. Come riporta FootMercato, però, il difensore greco non avrebbe superato le visite mediche: sono stati riscontrati alcuni problemi legati a vecchi infortuni e così l'affare sarebbe saltato.