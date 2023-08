Ricordate Mezzoni? E' ancora di proprietà del Napoli e va di nuovo in prestito in Serie C

Perugia e Napoli hanno trovato l'accordo per il trasferimento temporaneo dell'esterno italiano Francesco Mezzoni.

In attesa di sapere se sarà Serie B o Serie C il Perugia inizia a muoversi sul mercato. Secondo quanto raccolto dalla redazione di Tuttomercatoweb il club umbro starebbe stringendo i tempi per portare in biancorosso, con la formula del prestito, Francesco Mezzoni, terzino destro classe 2000 di proprietà del Napoli.

Mezzoni vanta un’importante esperienza in terza serie nonostante la giovane età avendo vestito le maglie di Carrarese, Pontedera, Feralpisalò, Pro Vercelli, Pistoiese e Ancona. Con quest’ultima squadra ha collezionato 40 presenze, con tre assist, nella passata stagione.