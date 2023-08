Ricordate Pépé? Era l'acquisto più caro per l'Arsenal, ora è un peso e non trova sistemazione

TuttoNapoli.net

Nicolas Pépé è tornato all'Arsenal dopo l'anno in prestito al Nizza. L'ivoriano tuttavia non è nei piani di Mikel Arteta e il club sta cercando una soluzione.

Con un anno residuo di contratto una risoluzione consensuale non è da escludere, nel frattempo sono stati avviati i contatti col Besiktas, alla ricerca di un esterno destro offensivo, dopo che Messias, altro obiettivo, ha scelto il Genoa. 28 anni, Pépé si era trasferito nel 2019 dal Lille all'Arsenal per una somma all'epoca record per i gunners di 80 milioni di euro. Cifra che tuttavia non è stata ripagata dalle sue prestazioni.