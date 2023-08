Ricordate Reginaldo? Torna in Campania: è fatta con un club di provincia

TuttoNapoli.net

© foto di Andrea Rosito

Lunghi anni in Serie A, poi esperienza anche in Serie B, fino alle partecipazioni ai campionati di Serie C con le maglie di Trapani, Monza, Reggina, Catania e Picerno, club dove ha militato nelle ultime due stagioni; e ora, archiviata proprio l'esperienza con la formazione lucana, Reginaldo ha deciso di ripartire dalla Serie D. E più precisamente, come riporta Antenna Sud, dal Real Casalnuovo, ambiziosa società campana (di Casalnuovo di Napoli) pronta a debuttare nel campionato di Serie D. L’attaccante brasiliano, che ha già raggiunto la squadra e sarà ufficializzato a breve, potrebbe non essere l'unico altisonante nomi che il club del presidente Antonio Stompanato metterà a segno.

Nel mirino della società, infatti, tanti altri giocatori provenienti dalla Serie C. Non resta quindi che attendere.