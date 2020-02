Ricordate Rolando? Svincolato, l'ex azzurro trova squadra in Portogallo

Svincolato dal 1° luglio, l'ex difensore di Napoli e Inter, Rolando Jorge Pures da Fonseca, meglio noto come Rolando, si appresta a tornare in gioco. Il centrale difensivo portoghese, 34 anni, sarebbe vicino a trovare l'accordo con lo Sporting Braga, squadra attualmente terza in classifica nella Liga NOS. Affare in via di definizione, ufficialità che potrebbe arrivare nelle prossime ore.