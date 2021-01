Ricordate Sokratis? Ha rescisso con l'Arsenal e ha firmato con l'Olympiacos

Sokratis Papastathopoulos ha firmato con l'Olympiacos. Il difensore greco ha deciso di tornare a casa, anche se The Athletic rivela che all'ultimo momento c'è stato un tentativo del Liverpool. Jurgen Klopp, vista la situazione di piena emergenza in difesa, aveva pensato al giocatore già allenato in passato (nel Borussia Dortmund) per rinforzare il reparto, ma si è mosso troppo tardi. L'ex di Genoa e Milan aveva già trovato l'accordo con il club di Atene e ha così lasciato definitivamente l'Inghilterra.