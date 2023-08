Ricordate Thiago Almada? È ad un passo dall’Ajax: le cifre dell’operazione

Alla franchigia americana andranno circa 15 milioni di euro, l'ex Velez approderà finalmente nel Vecchio Continente.

Dopo le cessioni importanti, per l'Ajax è arrivato il momento di chiudere alcune operazioni in entrata per tornare a essere protagonista in Olanda e in Europa. Il club di Amsterdam, riferisce TMW, è vicinissimo a Thiago Almada: il trequartista argentino, classe 2001, accostato anche al Napoli, è pronto a lasciare Atlanta e la MLS. Alla franchigia americana andranno circa 15 milioni di euro, l'ex Velez approderà finalmente nel Vecchio Continente.