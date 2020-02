Ricordate Vinicius? Capocannoniere in Portogallo ed ora è nel mirino del Liverpool

Mai seriamente preso in considerazione dal Napoli che ha solo realizzato una plusvalenza, Carlos Vinicius sta finalmente mostrando tutte le sue qualità. L'attaccante brasiliano del Benfica, classe 1995, è il capocannoniere del campionato portoghese, avendo già realizzato 14 reti. Le sue prestazioni avrebbero già attirato le attenzioni di molti grandi club europei; il giocatore, pagato 17 milioni la scorsa estate, ha una clausola di 100 milioni, ma potrebbe partire per 60. Osservatori del Liverpool lo hanno seguito in diverse occasioni e potrebbe essere lui il sostituto di Firmino, su cui è forte l'interesse del Bayern Monaco. Lo riporta il quotidiano As.