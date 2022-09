Ricordate Vinicius? Dal Napoli al Benfica per 17mln, ora in Premier: che minusvalenza!

Stando a quanto riferito da Sky Sports UK, è fatta per il passaggio dell'attaccante brasiliano al Fulham per 5 milioni di euro.

Ricordate Carlos Vinicius? Al Napoli è stato solo di passaggio, poi fu ceduto al Benfica per 17 milioni di euro. Adesso, dopo un anno in prestito al PSV, il club portoghese lo cede a titolo definitivo. Stando a quanto riferito da Sky Sports UK, è fatta per il passaggio dell'attaccante brasiliano al Fulham per 5 milioni di euro.