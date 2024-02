Ricordate Vinicius? Meteora azzurra, esubero in Premier e ora riparte dalla Turchia

Carlos Vinicius, attaccante classe 1995 passato anche per il Napoli nel 2018, senza però indossare mai la maglia azzurra in gara ufficiale

TuttoNapoli.net

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Carlos Vinicius, attaccante classe 1995 passato anche per il Napoli nel 2018, senza però indossare mai la maglia azzurra in gara ufficiale, ha trascorso questa prima parte di stagione al Fulham, come la scorsa, senza però trovare grande spazio. E ora riparte dal Galatasaray. Lo riferisce l'esperto di mercato Fabrizio Romano:

"Carlos Vinicius al Galatasaray, ci siamo! Accordo verbale in atto con il Fulham per il prestito fino a fine stagione. Il Gala prevede di aggiungere Carlos Vinicius e Serge Aurier alla propria rosa nelle prossime ore. Tutto pronto per la firma di Vinicius oggi".