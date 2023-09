Rifiutate offerte per Idasiak: out Gollini, oggi andrà in panchina come terzo

Oggi andrà in panchina con la Lazio dopo l’infortunio di Gollini che ieri non si è allenato per un trauma contusivo alla mano destra.

Non s'è mosso da Napoli nell'ultimo giorno di mercato il quarto portiere Hubert Idasiak. Il polacco aveva qualche richiesta, rivela il Corriere dello Sport quest'oggi: alla fine, però, è rimasto. E oggi andrà in panchina con la Lazio dopo l’infortunio di Gollini che ieri non si è allenato per un trauma contusivo alla mano destra. Come vice-Meret, invece, scala come secondo Nikita Contini.