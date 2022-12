Rifiutò il Napoli, ora su Amrabat c'è il Liverpool: pressing per gennaio

In Inghilterra, nello specifico il tabloid The Sun, parla dell'interesse del Liverpool per Sofyan Amrabat, centrocampista di proprietà della Fiorentina

TuttoNapoli.net © foto di DANIELE MASCOLO In Inghilterra, nello specifico il tabloid The Sun, parla dell'interesse del Liverpool per Sofyan Amrabat, centrocampista di proprietà della Fiorentina. Il marocchino, attualmente impegnato ai Mondiali con la sua Nazionale, è diventato uno dei perni della mediana di Italiano e per la fonte inglese i Reds sarebbero pronti a mettere sul piatto un'importante miglioramento economico per il giocatore rispetto a quanto attualmente percepito a Firenze. Già a gennaio, il Liverpool si muoverà per aggiungere un centrocampista alla rosa di Jurgen Klopp.