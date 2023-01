TuttoNapoli.net

© foto di Pedro Rodriguez/Bernabéu Digital

È previsto per le 17.30 l'atterraggio in Italia di Diego Llorente, difensore spagnolo scuola Real Madrid che la Roma ha prelevato dal Leeds: i capitolini regalano un rinforzo a Mourinho in attesa di dipanare la difficile situazione relativa a Nicolò Zaniolo. Lo rivela la redazione di Sky.