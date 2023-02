Rinnovi alle porte: Lobotka ha già firmato, altri tre azzurri intensificano i dialoghi

Dopo il mercato il Napoli può lavorare con tranquillità ai rinnovi. E qualcuno di questi è in arrivo, scrive il Corriere dello Sport.

Dopo il mercato, chiuso da qualche giorno, il Napoli può lavorare con tranquillità ai rinnovi. E qualcuno di questi è in arrivo, scrive il Corriere dello Sport: "Lobotka ha firmato e non resta che attendere l'annuncio, lo champagne è in ghiaccio; Rrahmani e Di Lorenzo dialogano con la società e di recente s'è aggiunto anche Juan Jesus".