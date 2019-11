Rinnovo Fabian, da Milano: c'è volontà reciproca, manca l'accordo. Real ha l'offerta pronta

Fabian Ruiz ha ancora un contratto lungo con il Napoli, fino al 2023, ma la sua esplosione ha spinto il club a ragionare sul rinnovo di contratto. Stando a quanto riferito da Calciomercato.it, il centrocampista azzurro è disposto a rinnovare, ma gli ultimi contatti con il suo entourage non hanno prodotto un accordo. Sulle tracce dello spagnolo ci sono Barcellona e Real Madrid. Florentino Perez, in particolare, avrebbe già fatto sapere di esser disposto a mettere sul piatto 80 milioni la prossima estate. Una cifra che forse non soddisferà De Laurentiis.