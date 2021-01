Rinnovo Gattuso, Venerato: "Nessun problema, è solo questione di tempo! Resterà altri due anni"

Quando arriverà il rinnovo di Rino Gattuso? Le ultime arrivano da Ciro Venerato, esperto di mercato Rai, intervenuto ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli: "Non c'è nessun tipo di problema o enigma sul futuro di Gattuso. Resterà al Napoli ancora per due anni, non c'è alcun dubbio. E' solo una maledetta questione burocratica, dovuta a questi mega-contratti legati ai diritti d'immagine. Le feste non hanno accelerato i percorsi dei legali di Rino e della Filmauro. Ci vorrà un po' di tempo, ma il rinnovo è certo".