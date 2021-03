Rinnovo Insigne, Gazzetta: "L'ipotesi più probabile è che le parti si accorderanno"

Lorenzo Insigne ha il contratto in scadenza a giugno 2022 ed entro l'inizio del prossimo campionato dovrebbe rinnovare per evitare di diventare un caso. Le ultime arrivano da La Gazzetta dello Sport, che parla sì di rischio rottura, ma poi spiega: "Se ne riparlerà in estate, magari a Dimaro, dove il Napoli trascorrerà la prima parte del ritiro precampionato. [...] Sedersi al tavolo della trattativa da campione d’Europa, sicuramente gli permetterebbe un atteggiamento diverso. Insomma, la partita è tutta da giocare, l’ipotesi più probabile e che, alla fine, le parti si accorderanno, perché nessuna delle due vuole soluzioni diverse. Ma certezze, al momento, non ce ne sono".