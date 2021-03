Rinnovo Insigne, Repubblica: "Divorzio non è da escludere, ma la volontà è un'altra"

Lorenzo Insigne ha il contratto in scadenza a giugno 2022 e i primi colloqui con il suo entourage per il rinnovo ci sono già stati. L'intesa, invece, manca e per trovarla è stato fissato un appuntamento dopo l'Europeo. Tuttavia c'è un'altra possibilità da tenere in considerazione, come scrive La Repubblica: "Un Insigne a scadenza di contratto non conviene a nessuno. L'ipotesi del divorzio non è da escludere dal ventaglio delle possibilità, ma la volontà del giocatore va nella direzione opposta".