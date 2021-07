Rinnovo Insigne, il suocero assicura: "Lorenzo vuole solo Napoli"

In casa Napoli continua a tenere banco la questione legata al futuro di Lorenzo Insigne. Contratto in scadenza 2022, il capitano azzurro non ha ancora parlato con Aurelio De Laurentiis del rinnovo, ma la sua priorità resta proprio questa. "Lorenzo vuole solo Napoli", ha confermato Mario Darone, il suocero dell'esterno di Frattamaggiore tramite Facebook.