Rinnovo Koulibaly, Bargiggia: “ADL potrebbe fare un'eccezione per lui sul monte ingaggi”

TuttoNapoli.net

A "1 Football Club", programma radiofonico in onda su 1 Station Radio, è intervenuto lo storico giornalista Mediaset ed opinionista calcistico Paolo Bargiggia.

Sul futuro di Koulibaly: "L'incontro tra l'agente del calciatore e la dirigenza del Napoli non avverrà in questa settimana. De Laurentiis sembra essere pronto a rinnovargli in contratto. Per il difensore il presidente potrebbe fare un'eccezione sull'abbattimento del monte ingaggi che sarà portato da 100 milioni di euro ad 80 milioni di euro".

Sui giocatori in scadenza: "Mertens Ospina, Ghoulam e Malcuit saranno liberati a parametro zero a meno di clamorose sorprese. Per quanto riguarda l'estremo difensore, l'idea è quella di puntare su Meret come portiere titolare".

Possibili arrivi in casa Napoli: "Per quanto riguarda l'esterno sinistro il nome è quello di Oliveira del Getafe. I partenopei hanno fatto la loro proposta, hanno giocato a carte scoperte con il club spagnolo. Il calciatore dovrebbe essere l'alternativa a Mario Rui sulla fascia sinistra. Spalletti vuole un giocatore più fisico rispetto al portoghese su quella corsia. Difficilmente arriverà Parisi dell'Empoli e Molina dell'Udinese".