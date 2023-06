Rinnovo Kvaratskhelia, i suoi agenti sono in città: possibile incontro con ADL

Il giocatore più forte della Serie A è al centro dell’attenzione generale e - riferisce Repubblica - non lo sarà però sul mercato solo per un motivo

Kvicha Kvaratskhelia è da ieri MVP del campioanto. Il giocatore più forte della Serie A è al centro dell’attenzione generale e - riferisce Repubblica - non lo sarà però sul mercato solo per un motivo: "Perché è ancora legato al club di De Laurentiis per altri quattro anni, fino al 30 giugno del 2027. I suoi agenti sono in città e potrebbero incontrare prima di andare via il presidente, con l’obiettivo di colorare sempre di più di azzurro il futuro del loro gioiello".