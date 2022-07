Rinnovo Meret, ci siamo: scambio di documenti e la firma a Dimaro con ADL

La firma di Meret è attesa durante il ritiro alla presenza anche di De Laurentiis che sta per rientrare da Los Angeles.

E' in dirittura d'arrivo il rinnovo di Alex Meret. Secondo quanto scrive Raffaele Auriemma su Tuttosport, gli avvocati del Napoli ed i suoi agenti si sono scambiati i documenti per il rinnovo del contratto fino al 2027 e la firma di Meret è attesa durante il ritiro alla presenza anche di De Laurentiis che sta per rientrare da Los Angeles.