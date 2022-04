Rinnovo Mertens, Alvino specifica: "Non ha procuratore e quindi niente commissioni"

Carlo Alvino, giornalista di Radio Kiss Kiss Napoli, ha aggiunto un dettaglio alla notizia circa il possibile rinnovo di Dries Mertens col Napoli

Carlo Alvino, giornalista di Radio Kiss Kiss Napoli, ha aggiunto un dettaglio alla notizia circa il possibile rinnovo di Dries Mertens col Napoli: "Per completezza di informazione riguardo la notizia su Mertens di oggi a Radio Kiss Kiss Napoli aggiungo che Ciro non ha un procuratore, fa tutto lui, ha solo degli avvocati che controllano tutto e che quindi non ci sono "tasse" ulteriori da pagare...", ha scritto il collega su Twitter.