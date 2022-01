Rinnovo Mertens, Il Mattino: "Ancora nessuna proposta, il Napoli non offrirà più di 1,5mln"

Quale futuro per Dries Mertens? In scadenza di contratto, il suo desiderio sarebbe quello di rinnovare. Ma, stando a quanto raccontato dall'edizione odierna de Il Mattino, per ora dal Napoli non c'è stata alcuna offerta. Se ne parlerà nei prossimi mesi e - si legge - l'attaccante belga dovrebbe accettare una proposta che dovrebbe aggirarsi sugli 1,5 milioni annui.