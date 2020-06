Rinnovo Mertens, retroscena da Milano: Marotta si è arreso alla volontà di restare a Napoli

Dries Mertens e il Napoli, una storia d'amore che continuerà almeno per altri 2 anni. Manca ormai solo il fatidico 'Tweet' di Aurelio De Laurentiis per sancire il rinnovo. Nel frattempo, il portale calciomercato.com fa sapere che l'Inter si è tirata fuori dalla corsa dopo che con una chiamata nei giorni scorsi l'ad nerazzurro Beppe Marotta ha avvisato il presidente De Laurentiis del tentativo di prendere Mertens per massima correttezza, poi facendo un passo indietro a fronte della volontà di Dries di proseguire la sua carriera solo e soltanto al Napoli.