Rinnovo Osimhen, Romano annuncia: "Raggiunto un principio d’accordo". Le ultime

Stando a quanto riportato su Twitter dal giornalista ed esperto di mercato Fabrizio Romano, il Napoli avrebbe raggiunto un principio d'accordo con Victor Osimhen per il rinnovo del contratto. I dettagli rivelati, parlerebbero di un rinnovo fino al 2026 (un anno in più rispetto alla scadenza attuale di giugno 2025) con cospicuo aumento di stipendio e clausola che si aggirerebbe, secondo Sky Sport, intorno ai 130 milioni di euro. L'annuncio ufficiale dovrebbe arrivare molto presto.

