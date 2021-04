Rino, questa notizia non ci ha sorpreso

Fiorentina su Gattuso? Sì, anzi no. I rumors dei giorni scorsi sono meno intensi. I viola sembrano orientati a virare altrove le proprie attenzioni per la panchina, magari punteranno su De Zerbi. Ieri ci domandavamo per quale motivo il tecnico del Napoli avrebbe dovuto accettare la corte di una squadra che non avrebbe giocato le coppe. Per quello che sta dimostrando sul campo, Gattuso è allenatore almeno da Europa League, anche se molto probabilmente conquisterà la Champions col suo Napoli. Per questo, forse, Mendes lavora a un club di valore, non per forza italiano. Una cosa sembra essere certa: non sarà il Napoli.