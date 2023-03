Riscatto Simeone, c'è l'ok di ADL: il presidente è rimasto colpito da un aspetto

Giovanni Simeone sarà riscattato a fine stagione, non c'è alcun dubbio secondo Il Mattino. Il quotidiano scrive che è arrivato anche l'ok di ADL.

Giovanni Simeone sarà riscattato a fine stagione, non c'è alcun dubbio secondo Il Mattino. Il quotidiano scrive che è arrivato anche l'ok di Aurelio De Laurentiis, pronto a sborsare 12 milioni per rendere definitivamente azzurro l'attaccante argentino. Il patron - si legge - è rimasto colpito dalla filosofia del Cholito, che da tempo ha svelato la sua passione per la meditazione.