Rivoluzione a centrocampo: Castrovilli o Veretout per completare il reparto

Il Napoli lavora al centrocampo del futuro e nonostante abbia già acquistato Lobotka e Demme non si ferma e valuta diversi profili: tra questi ci sono Gaetano Castrovilli e Jordan Veretout. Per il primo c'è stata un'offerta rifiutata dalla Fiorentina di 40 milioni. Sul talento viola c'è anche l'Inter e c'è soprattutto la Roma. A proposito di giallorossi, a gennaio hanno detto 'no' alla cessione del francese, ma non è da escludere che il Napoli possa tornare alla carica per lui. Lo riporta l'edizione odierna del Corriere dello Sport.