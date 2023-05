Rivoluzione a centrocampo? Da Koopmeiners a Guler: i nomi seguiti da Giuntoli

Ndombele non sarà riscattato, Zielinski ha il contratto in scadenza nel 2024 e potrebbe partire, Demme è sulla lista cessioni.

TuttoNapoli.net

© foto di www.imagephotoagency.it

Ndombele non sarà riscattato, Zielinski ha il contratto in scadenza nel 2024 e potrebbe partire, Demme è sulla lista cessioni. Si va incontro a una possibile rivoluzione a centrocampo in casa Napoli e La Gazzetta dello Sport riporta tutti i nomi seguiti:

"Ci sono nomi già svezzati dalla Serie A, come Koopmeiners e Frattesi, e altri che invece non si sono ancora confrontati con la realtà italiana. Per il giocatore del Sassuolo non sarà facile superare la Roma, che può contare anche sulla percentuale su una futura rivendita che permette di abbassarne il prezzo; scopo che i giallorossi proveranno a perseguire anche attraverso l’inserimento di contropartite tecniche come Bove e Volpato. Tuttavia il Napoli può contare sull’appeal di disputare la Champions League, dopo l’ottimo torneo di quest’anno. In un secondo elenco di nomi sono presenti due prospetti interessanti prospetti del calcio turco, Kadioglu e Guler, entrambi del Fenerbahce, rispettivamente di 23 e 18 anni. Giuntoli ha una rete di informatori molto attiva sul territorio e ha intrecciato ottimi rapporti col club di Istanbul".