Rivoluzione in attacco: due addii certi e tre giocatori sono in bilico

Sarà rivoluzione per il Napoli in vista della prossima stagione. Due andranno via, altri due sono in dubbio. L'edizione odierna del Corriere dello Sport fa ordine: Callejon e Llorente sono i calciatori destinati alla partenza, Mertens e Lozano sono in bilico, sospesi, a loro si aggiunge anche Milik che non ha ancora rinnovato il suo contratto. Ma il reparto offensivo ritroverà Insigne e potrà contare, oltre che su Politano, anche su Petagna, prelevato a gennaio dalla Spal. Sarà lui il primo bomber, in attesa dell'erede di Milik. O forse del polacco proprio.