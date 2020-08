Rivoluzione in attacco: pronte tre cessioni per far posto ai nuovi 'colpi'

Cedere per poi acquistare: è questa la strategia del Napoli sul mercato. Oltre a Milik, altri attaccanti saluteranno. Ounas andrà via, così come Younes, su quest'ultimo c'è il Genoa e il Fortuna Dusseldorf. Saluterà anche Llorente: ci pensa lo stesso club di Preziosi e il Benevento. Lo scrive il Corriere dello Sport.