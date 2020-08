Rivoluzione in difesa: può restare un solo centrale con Gattuso

Rivoluzione in parte prevista e in parte inattesa per il reparto della difesa con riferimento ai centrali. Solo Koulibaly sembrava l'unico a dover partire, non sarà così: oltre a lui, infatti, potrebbero salutare anche Maksimovic e Luperto, con Rramhani il primo ad affiancare Manolas come tempistica - è stato acquistato a gennaio e si unirà subito ai compagni domenica - e gli altri due che potrebbero essere Gabriel e Sokratis. Un reparto che, dopo il mercato, cambierà completamente volto.