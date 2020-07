RMCSport - Osimhen-Napoli: l'ufficialità nel pomeriggio!

È ormai tutto pronto per l'annuncio di Victor Osimhen al Napoli, come confermato anche dalle voci in arrivo dalla Francia. Mohamed Bouhafsi, giornalista di Rmc Sport, ha infatti annunciato che l'ufficialità dell'acquisto da parte del Napoli potrebbe arrivare già nelle prossime ore: "Ufficialità nel primo pomeriggio per Osimhen" scrive su Twitter.

Officiel en début d’après midi pour #Osimhen ! Promis c’est fini. 😂 — Mohamed Bouhafsi (@mohamedbouhafsi) July 31, 2020