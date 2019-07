Rodrigo, il prezzo è già sceso e il Valencia può abbassare ancora le pretese: le ultime

Tra gli obiettivi del Napoli per l'attacco c'è anche Rodrigo del Valencia, classe '91 da tempo nella testa di Carlo Ancelotti. Le ultime arrivano dal Corriere del Mezzogiorno: "Da Madrid a Valencia, la passione spagnola per il mercato del Napoli non si ferma a James Rodriguez ma coinvolge uno storico pupillo di Ancelotti: Rodrigo che già la scorsa estate era tra i pensieri dell’allenatore. L’attaccante spagnolo ha una clausola rescissoria di 120 milioni di euro, ma il Valencia ha abbassato le pretese, è disposto a cederlo a circa 50 milioni, il Napoli è convinto che, sfruttando il fattore tempo, la richiesta possa calare ancora, magari attestarsi intorno ai 40 milioni".