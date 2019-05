Rodrigo-Lozano, Del Genio: "Non parliamo di fuoriclasse ma sono giocatori da Napoli!"

Paolo Del Genio, giornalista di Radio Kiss Kiss Napoli, ha parlato del mercato in casa azzurra con due obiettivi in particolare: "Rodrigo o Lozano? Faccio fatica, sono tutti e due giocatori molto bravi, non parliamo di fuoriclasse ma giocatori molto bravi. Lozano, tranne quello di prima punta, può interpretare altri ruolo, sono giocatori ideali. Tutti e due giocano con la squadra, due giocatori da Napoli, per come gioca la squadra azzurra negli ultimi anni".